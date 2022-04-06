Тирана, , 23:43 — REGNUM Министр внутренних дел Албании Бледи Чучи 6 апреля сообщил о том, что гражданство страны могут получить иностранцы, добившиеся успехов в сфере образования, науки и спорта.

Жерар Депардье Georges Biard

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общаясь с журналистами после заседания правительства политик заявил, что соответствующее решение правительства стало дополнением к недавним поправкам к закону о гражданстве.

Новая версия закона позволяет ускорить выдачу документов о гражданстве выдающимся иностранцам. В стране рассчитывают таким образом привлечь молодые таланты и рекордсменов.

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