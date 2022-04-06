Прага, 6 апреля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Власти Чехии одобрили отправку материалов военного назначения на Украину на общую сумму $6 млн, сообщает 6 апреля Чешское ТВ со ссылкой на министра обороны страны Яну Чернохову.

Флаг Чехии

Отмечено, что наряду с этим правительство намерено ускорить реализацию программ по военным закупкам и проектов модернизации военной техники.

«Правительство одобрило поставку военных материалов на Украину на сумму 133 миллиона крон. Об этом сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова без уточнения о том, какого рода материалы имеются в виду. Одновременно кабмин одобрил ускорение закупки военных материалов и некоторых модернизационных проектов на 2022 — 2024 годы на сумму 48 миллиардов крон (порядка $2,1 млрд)», — указано в сообщении телеканала.

Напомним, США и НАТО намерены поставить Украине военную технику и боеприпасы советских образцов, оставшихся в армиях стран Восточной Европы.

Ранее Чехия заявила об отправке на Украину нескольких танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-1.