Москва, 6 апреля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в рамках специальной военной операции на Украине топливную базу, с которой ВСУ получали горючее, сообщил 6 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

Конашенков «Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населённого пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск».

Кроме того, в Харьковской области российские военные уничтожили доставленную в распоряжение украинской армии военную технику и вооружение зарубежного производства, которые были замечены на железнодорожной станции Лозовая.