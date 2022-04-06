Дроны-камикадзе Switchblade отправлены на Украину — Пентагон
Вашингтон, 6 апреля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. США уже передали Украине партию дронов-камикадзе, заявил 6 апреля на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Речь идёт о партии из 100 барражирующих боеприпасов Switchblade производства американской компании AeroVironment.
«Мы уже направили 100 беспилотников Switchblade из наших запасов. Вскоре они будут на Украине, если еще не были доставлены к этому моменту», — сказал Кирби.
Он не уточнил, о какой модификации дронов идёт речь, однако рассказал о подготовке к использованию этого вооружения «небольшой группы украинских военных, которые находились в США еще с осени».
«Вскоре они вернутся домой и обучат других украинских военных», — сказал Кирби.
Как сообщало ИА REGNUM, впервые барражирующие боеприпасы, также известные как дроны-камикадзе, были массово применены ВС Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.