Вашингтон, 6 апреля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. США уже передали Украине партию дронов-камикадзе, заявил 6 апреля на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Речь идёт о партии из 100 барражирующих боеприпасов Switchblade производства американской компании AeroVironment.

«Мы уже направили 100 беспилотников Switchblade из наших запасов. Вскоре они будут на Украине, если еще не были доставлены к этому моменту», — сказал Кирби.

Он не уточнил, о какой модификации дронов идёт речь, однако рассказал о подготовке к использованию этого вооружения «небольшой группы украинских военных, которые находились в США еще с осени».

«Вскоре они вернутся домой и обучат других украинских военных», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые барражирующие боеприпасы, также известные как дроны-камикадзе, были массово применены ВС Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.