Зеленский ждёт, что Польша и Израиль станут гарантами безопасности Украины
Киев, 6 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Украине нужны гаранты безопасности. Когда они официально появятся, украинская сторона сможет говорить с Россией, заявил 6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в интервью Habertürk.
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По словам украинского лидера, Киев пока не смог организовать объединённую встречу стран, которые Украина рассматривает в качество потенциальных гарантов безопасности.
По его словам, руководство этих стран уже выразило готовность «приезжать и обговаривать список гарантий безопасности».
Когда между этими странами, к которым Украина надеется присоединить ещё несколько, и Киевом возникнет «объединённое понимание гарантий безопасности», можно будет говорить с российской стороной. Между тем у этих гипотетических гарантов «разные взгляды», признаёт Зеленский: