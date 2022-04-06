Москва, 6 апреля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Донбассе Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили командный пункт 56-й бригады ВСУ, сообщил вечером 6 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Российский ракетный комплекс «Искандер»

Удар был нанесен крылатыми ракетами наземного базирования, уточнил он.

Также была уничтожена база укронацистов северо-западнее Донецка.

«Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогродовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка», — рассказал Конашенков.