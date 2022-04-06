Москва, 6 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Российскими средствами ПВО в Харьковской области сбит украинский беспилотник «Байрактар» турецкого производства, сообщил вечером 6 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Ракетный комплекс «Панцирь-С»

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе (села) Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», — рассказал Конашенков.

Он также напомнил, что с 24 февраля украинские нацисты лишились 125 самолётов, 93 вертолётов и 408 беспилотников разных типов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.