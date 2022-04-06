Аугсбург, Германия, 6 апреля 2022, 21:33 — REGNUM 6 апреля «Аугсбург» в матче 26-го тура чемпионата Германии сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Майнцем-05». Основное время встречи, проходившей в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена», завершилось со счетом 2:1.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джеффри Гауэлеу (11' пенальти) и Рубен Варгас (56' Андре Хан). Единственный гол «Майнца» на 54-й минуте встречи забил 29-летний защитник сборной Швейцарии Сильван Видмер после передачи Жана-Поля Бетью.
Статистика матча («Аугсбург"/ «Майнц-05»)
Удары 14/17
Удары в створ 4/3
Владение 45%/55%
Угловые 5/7
Нарушения 16/18
Составы команд:
«Аугсбург»: Гикевич, Гумны, Оксфорд, Гауэлеу, Бордучи, Педерсен (Варгас, 55'), Майер (Груэсо, 55'), Калиджури (Фрамбергер, 88'), Дорш, Нидерлехнер (Пепи, 71'), Хан (Моравек, 88').
«Майнц-05»: Центнер, Белл, Ньякат, Хак (Баррейру, 78'), Кариколь, Бетью, Сон (Стах, 52'), Видмер, Кор (Штегер, 62'), Онисиво, Беркардт (Ингвартсен, 77').
«Аугсбург», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 32 очка, обошел «Вольфсбург» и поднялся на тринадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц-05» с 38-ю очками остался на десятой строчке.