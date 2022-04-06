Москва, 6 апреля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы готовят крупную провокацию со взрывом промышленного хранилища с хлором, сообщил вечером 6 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

John Morgan Токсичные вещества

Он уточнил, что речь идёт о производственном объединении «Химпром» в городе Первомайский Харьковской области.

«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ.

На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — сказал Конашенков.