Москва, 6 апреля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Скопление военной техники украинских нацистов и хранилище горючего уничтожены ракетными ударами Вооруженных сил России, сообщил вечером 6 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Он уточнил, что удары наносились ракетами воздушного базирования и их целями стали техника и вооружение, поставленные Украине из-за рубежа.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск.

Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил», — рассказал Конашенков.