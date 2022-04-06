Салехард, 6 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В стационарах Ямало-Ненецкого автономного округа к 6 апреля насчитывалось 69 пациентов. Эти данные сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки их количество продолжило снижаться. Ранее официально сообщали о 73 госпитализированных.

Новых случаев смерти от COVID-19 не выявлено. Всего из-за него скончались 1036 граждан.