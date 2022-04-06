Бернли, Великобритания, , 20:55 — REGNUM 6 апреля в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» в отложенном матче 19-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Эвертон» из Ливерпуля. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Натан Коллинс, Джош Броунхилл, Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Максвелл Корне, Ваут Вегорст, Джей Родригес.

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Бен Годфри, Джаррад Брантуэйт, Джонджо Кенни, Абдулай Дукуре, Алекс Ивоби, Виталий Миколенко, Энтони Гордон, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.

На данный момент «Эвертон» с семью победами и 25-ю набранными очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли», набрав 21 очко, располагается двумя позициями ниже.