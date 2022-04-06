Симферополь, 6 апреля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. На западном побережье Крыма обнаружен предмет, который может быть морской миной, сообщает 6 апреля пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Eszcze Морская мина

Мина найдена недалеко от поселка Витино в Сакском районе.

«К месту незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. На месте установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина», — указано в сообщении пресс-службы.

На данный момент проводится организация работ по вывозу и уничтожению опасного объекта.