Курган, 6 апреля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Правительство Курганской области и лично губернатор Вадим Шумков выразили соболезнования из-за смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского — все новости»

Чиновники направили телеграмму соратникам умершего политика. В ней сказано, что его роль в истории развития политической системы современной России трудно переоценить, а уход из жизни является тяжёлой утратой для всех членов ЛДПР и для всех тех, «кому посчастливилось работать с этим ярким и талантливым политиком, настоящим патриотом своей Родины».

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Жириновского официально сообщили 6 апреля. Ему было 75 лет.