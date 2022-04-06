Ульяновск, 6 апреля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и возросло количество вновь госпитализированных. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 6 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 198 486 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5 апреля лабораторно подтверждено 348 случаев инфицирования, 4 апреля — 405.

Переболел COVID-19 в регионе 191 191 человек, из них 5 апреля выздоровели и выписаны 175 пациентов. В целом доля вылечившихся составляет 96,3%.

Количество госпитализаций в Ульяновской области растёт. Если 3 апреля направлены в ковидные стационары 32 человека, то 4 и 5 апреля — соответственно 40 и 54 пациентов.

Жертвами пандемии в регионе стали ещё два человека. Всего в Ульяновской области умерли 4585 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в рамках «Декады здоровья» специалисты регионального Центра общественного здоровья организуют выезд медицинских специалистов ведущих учреждений здравоохранения региона.