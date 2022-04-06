София, 6 апреля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Специальные дорожные службы полностью восстановили движение по международному шоссе на Перевале Республики в районе населенного пункта Выглевицы в Великотырновской области (Центральная Болгария) после масштабного ДТП. Об этом 6 апреля сообщает БТВ.

joycemultimidia Перевернувшийся грузовик

Согласно официальной информации, инцидент произошел 5 апреля в 22:00 по местному времени, когда на сложном участке дороги столкнулись внедорожник, два грузовика и легковой автомобиль. В результате один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести.

Из-за изувеченных транспортных средств Перевал Республики был блокирован в течение десяти часов. Проводится расследование обстоятельств происшествия.