Северодвинск, Архангельская область, 6 апреля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Мэр Северодвинска Игорь Скубенко назвал смерть Владимира Жириновского тяжелой утратой для всей России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

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«Владимир Вольфович всегда был в гуще событий. Личности такого масштаба не часто появляются на политическом горизонте. Это тяжелая утрата для всей современной России и невосполнимая потеря для его коллег из фракции ЛДПР, ведь он был основателем и бессменным лидером партии, ярким оратором и опытным политиком. Соболезную», — написал чиновник на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о смерти лидера ЛДПР высказался губернатор Архангельской области.