Курск, 6 апреля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.

Каширская Марина ИА REGNUM Владимир Жириновский

«С Владимиром Вольфовичем был знаком лично. Часто взаимодействовали во время моей работы в Росавтодоре. Государственник, настоящий патриот с собственной точкой зрения, которую всегда твёрдо отстаивал в любой аудитории. Соболезную родным и близким», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.