Курск, 6 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Курские больницы полностью обеспечены необходимым для военных, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, заявил губернатор Рома Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Объявление о сборе помощи

Так глава региона прокомментировал распространяющиеся в соцсетях объявления о сборе вещей для военных.

«Друзья, сейчас распространяется много информации, и не всегда легко понять, где правда, а где — нет. Многих курян беспокоит вопрос о наших раненых военных: хватает ли им всего в больницах, хорошо ли их кормят, есть ли одежда и лекарства.