Казань, 6 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Все, кто знал и уважал Владимира Жириновского, сохранят светлую память об этом неординарном, сильном человеке. Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР выразил родным и близким покойного, а также его однопартийцам глава Татарии Рустам Минниханов.

Владимир Жириновский

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского — опытного политика, энергичного парламентария, настоящего патриота России, внесшего свой большой вклад в обновление и всестороннее развитие страны», — говорится в телеграмме, адресованной временно исполняющему обязанности руководителя фракции ЛДПР, председателю комитета по международным делам Государственной Думы Федерального собрания РФ Леониду Слуцкому.

Минниханов отметил, что организаторский талант Владимира Вольфовича, его активная гражданская позиция, научно-философский взгляд на жизнь нашли убедительное отражение в созданном им одном из крупных и влиятельных общественно-политических объединений в стране — ЛДПР.

ИА REGNUM напоминает, российский политический деятель, бессменный председатель ЛДПР, депутат Государственной Думы Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. Отпевание умершего совершит патриарх Кирилл. Похороны пройдут в Москве на Троекуровском кладбище.

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