Будапешт, 6 апреля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полностью исключил вероятность ввода венгерских войск на территорию Украины без соответствующего решения НАТО.

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По его словам, Венгрия не покинет пределы НАТО без решения альянса.

«Мы страна-член НАТО, и мы не покинем территорию НАТО без решения альянса», — процитировал ответ Орбана официальный представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач.

Ранее Орбан заявлял, что Будапешт в нынешней ситуации на Украине будет исходить из необходимости защитить 200 тысяч проживающих там граждан Венгрии.