София, , 17:08 — REGNUM Совет министров Болгарии одобрил выделение 6 миллионов левов ($3,3 млн) на развитие детских дошкольных и средних учебных заведений по всей стране. Об этом 6 апреля сообщает БНР.

Детский сад Vestnik-obninsk.ru

Согласно официальной информации, основная часть этих средств должна пойти на капитальный ремонт центральных корпусов и хозяйственных построек указанных структур, а также на закупку для них дополнительного оборудования и техники. О механизмах распределения денег не сообщается.

Напомним, ранее болгарское министерство образования и науки выступило с инициативой предоставления детсадам и школам Болгарии дополнительных бюджетных ассигнований.

В данный момент здание каждого третьего образовательного заведения в стране нуждается в капитальном ремонте, а в закупке дидактического материала заинтересована каждая вторая соответствующая единица.

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