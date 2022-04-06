Симферополь, 6 апреля 2022, 16:20 — REGNUM Память о политике Владимире Жириновском намерены увековечить в Республики Крым. Об этом журналистам сообщили в республиканской Общественной палате 6 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимира Жириновский скончался 6 апреля. Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что многие политические прогнозы Жириновского стали пророчествами, в том числе и в отношении судьбы Крыма. На полуострове также помнят, что именно Жириновский в числе первых поддержал Русскую весну в 2014 году.