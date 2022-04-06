Симферополь, , 16:20 — REGNUM Память о политике Владимире Жириновском намерены увековечить в Республики Крым. Об этом журналистам сообщили в республиканской Общественной палате 6 апреля.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я думаю, что Общественная палата Республики Крым может инициировать такой вопрос, чтобы увековечить память Владимира Жириновского. Он очень был небезразличен к судьбе Крыма, сюда приезжал и отстаивал наши интересы, когда мы были в составе Украины. Поэтому Владимира Жириновского чтим и считаю, что мы должны увековечить его имя. Каким образом, подумаем», — приводит «Крым 24» слова председателя Общественной палаты РК Александра Форманчука.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимира Жириновский скончался 6 апреля. Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что многие политические прогнозы Жириновского стали пророчествами, в том числе и в отношении судьбы Крыма. На полуострове также помнят, что именно Жириновский в числе первых поддержал Русскую весну в 2014 году.