Саратов, 6 апреля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Соболезнования по случаю кончины Владимира Жириновского выразил от себя лично и от жителей региона губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Страна понесла невосполнимую утрату. Из жизни ушел выдающийся человек, легендарный политик, патриот, всей душой преданный Отечеству», — говорится в тексте соболезнования.

Радаев отметил, что своей целеустремленностью, гражданской позицией Владимир Вольфович задавал пример работы депутата Госдумы, всегда отстаивал интересы Родины, содействовал развитию государства.

«Светлая память о Владимире Жириновском сохранится в сердцах миллионов россиян», — добавил глава Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главы ЛДПР Владимира Жириновского.

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