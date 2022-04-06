Москва, 7 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, в Госдуме состоится ежегодный отчет правительства РФ о проделанной работе за предыдущий год, и, хотя речь пойдет об итогах работы за 2021 год, основной фокус будет на актуальных проблемах и их решении, сообщает ИА REGNUM.

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Предполагается, что доклад премьер-министра Михаила Мишустина займет час, после чего у каждой фракции Госдумы будет возможность задать по пять вопросов, свой вопрос сможет задать и депутат, не входящий во фракции, таким образом, Мишустину будет задано минимум 26 вопросов, а если учесть, что вопросы парламентарии формулируют «многосоставные», то и ответы ожидаются соответствующие.

«Мы будем обсуждать вопросы, которые всех беспокоят: цены, инфляция, импортозамещение, борьба с санкциями и другие актуальные вопросы по текущей повестке», — сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После выступят представители пяти думских фракций, каждое выступление ограничено десятью минутами. Традиционно партии дают оценку работе правительства и рассказывают о своих предложениях.

В целом планируется, что отчет займет около четырех часов.

В соответствии со статьей 114 Конституции РФ правительство Российской Федерации представляет Государственной думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой. Норма была внесена законом РФ от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации «О контрольных полномочиях Государственной думы в отношении правительства Российской Федерации».

Нынешний отчет — третий для Мишустина. 22 июля 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства, которое было сформировано в январе, второй отчет состоялся 12 мая 2021 года.