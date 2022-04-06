Москва, 6 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В ходе отчета правительства, который представит премьер-министр Михаил Мишустин, будут обсуждаться актуальные вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Мы будем обсуждать вопросы, которые всех беспокоят: цены, инфляция, импортозамещение, борьба с санкциями и другие актуальные вопросы по текущей повестки», — сказал Володин по итогам совещания с руководством фракций.

Заседание начнется 7 апреля в 12:00 мск, предполагается, что обсуждение продлится около четырех часов.