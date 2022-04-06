Москва, 6 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Отказ от бумажных чеков и переход на их электронный оборот поможет российским предпринимателям решить проблему дефицита кассовой ленты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Marco Verch Кассовый чек

По ее данным, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова предложила провести эксперимент по переходу на электронный оборот чеков.

«Это поможет предпринимателям решить проблему с дефицитом и резким ростом стоимости кассовой ленты, а также освободит бизнес от части контрольно-кассовых проверок при оплате через эквайринговые терминалы, — уверена Татулова. — Чековая лента кратно выросла в цене. Коллеги подсчитали, что ежемесячные затраты по заправке лентой одного активного кассового аппарата в торговле сегодня составят 9-17 тысяч рублей. Отказ от печати чеков также важен с точки зрения «зелёной» повестки – бумага для чеков не разлагается и не подлежит вторичной переработке, именно поэтому в Европе от бумажных чеков уже давно отказались».

Как полагает Татулова, если ее предложение будет принято, то РФ сможет уйти от 80% бумажных чеков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг предложил не выдавать бумажные кассовые чеки покупателям при каждой покупке, а заменить их электронными.