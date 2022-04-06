Красногорск, , 15:55 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский Kremlin.ru

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Глава Подмосковья назвал Жириновского ярким, глубоким человеком с неординарными и сложными мыслями.

«Человек эрудированный, дальновидный и проницательный, он очень точно понимал путь развития России. И в последние недели нам всем особенно хотелось слышать его голос, его мнение… К сожалению, жизнь распорядилась иначе. Светлая Вам память, Владимир Вольфович», — написал Воробьев.

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