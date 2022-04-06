«Ушла эпоха» — нижегородский губернатор о Жириновском
Нижний Новгород, 6 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. «Ушла эпоха в политической жизни России. Владимир Жириновский мыслил очень глобально и очень детально», — написал в своем telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он напомнил слова, которые Жириновский написал на стенде региона, представленном в рамках ПМЭФ-2021 (Петербургского международного экономического форума).
«Пусть Волга около Нижнего Новгорода будет самой чистой!», — пожелал тогда лидер ЛДПР.
«Казалось бы, простая мысль, но со множеством смыслов. Будем стремиться к этому», — обещал глава области.
Никитин выразил глубокие соболезнования всем, кто знал Владимира Жириновского.
ИА REGNUM напоминает, Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве. 25 апреля ему бы исполнилось 76 лет.
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