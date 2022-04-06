Донецк, 6 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Уход из жизни Владимира Вольфовича Жириновского – невосполнимая утрата для всего Русского мира. Он был давним и верным нашим другом. В 2014 году Владимир Вольфович одним из первых среди российских политиков поддержал Донбасс», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Глава ДНР добавил, что Жириновский вдохновлял миллионы соотечественников, укреплял народную веру, был самоотверженным защитником русских людей, смелым и открытым политиком с непоколебимой гражданской позицией.