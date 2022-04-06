Бухарест, 6 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Сотни человек были эвакуированы из центрального корпуса апелляционного суда (АС) города Бакэу на северо-востоке Румынии из-за сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом 6 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

Согласно предварительным данным, неизвестный мужчина позвонил в универсальную службу спасения «112» и сообщил о взрывчатке. По указанному адресу срочно выехали полицейские, жандармы, саперы и кинологи.

На данный момент строение АС контролируют представители правоохранительных органов. Движение на прилегающих улицах заблокировано.

В МВД Румынии констатировали резкий всплеск ложных сообщений о якобы «заминированных» объектах. Только с начала нынешнего года против «телефонных террористов» было в стране возбуждено более 200 уголовных дел.