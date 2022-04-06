Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский вписал себя в историю страны и всего мира. Об этом написал депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», — написал он в телеграмм-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно о смерти лидера ЛДПР, главы фракции партии в Госдуме Владимира Жириновского. Он скончался после затяжной болезни.