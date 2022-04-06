Волгоград, 6 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью российского политика Владимира Жириновского выразил 6 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Владимир Жириновский

«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму в Государственную думу РФ, выразив соболезнования в связи с уходом из жизни популярного политика, основателя ЛДПР, общественного деятеля Владимира Вольфовича Жириновского», — говорится на сайте администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский ушёл из жизни в Москве на 76-м году жизни. Он боролся с последствиями COVID-19.