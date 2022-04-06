Уфа, , 15:29 — REGNUM Председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Владимир Жириновский Kremlin.ru

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«С момента прихода в начале 1990-х годов в большую политику Владимир Жириновский не терял поддержки среди россиян вплоть до последних дней своей жизни», — сообщил Толкачев, отметив, что он несколько раз встречаться с Жириновским лично.

«Он обладал особой энергетикой человека, фанатично преданного своему делу. Владел даром убеждения и всегда был в гуще политических событий. При всей своей эксцентричности, граничащей с эпатажем, Жириновский отличался глубоким пониманием ситуации и удивительной прозорливостью», — отметил спикер республиканского парламента.

Он отметил, что уход из жизни политика такого масштаба является потерей для всех жителей страны.

«Выражаю родным и близким Владимира Вольфовича свои самые искренние соболезнования», — сообщил Толкачев.

Он пожелал последователям политика достойно продолжать дело лидера.