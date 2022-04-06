Рязань, 6 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразил 6 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Instagram.com/zhirinovskiy Владимир Жириновский

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Глава региона подчеркнул, что смерть политика — огромная потеря для всех.

«С Владимиром Вольфовичем уходит эпоха. Сложно представить развитие политической системы нашей страны без него — яркого лидера, умного, нестандартно мыслящего и харизматичного человека. Мои искренние соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича. Память о нём всегда будет в наших сердцах», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.