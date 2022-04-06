Архангельск, , 15:03 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, комментируя смерть Владимира Жириновского заявил, что дидер ЛДПР всегда был патриотом России.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«При всей свойственной ему критичности взглядов по многим вопросам, умении ярко полемизировать на любые темы, Жириновский всегда был патриотом России, — написал в своем Telegram-канале глава региона. — Честно, я, как и многие, наверное, ждал, что он оправится и скажет все, что думает по поводу обнаглевшего запада, запутавшихся в собственном вранье политиков, наивно полагающих, что мы здесь кого-то испугаемся и отречемся от своих национальных идеалов. Скажет ярко, со свойственными одному ему эмоциями. К сожалению, этого не произошло. Жириновского будет не хватать, это факт».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни сегодня, 6 апреля.