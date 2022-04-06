Самара, , 15:12 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Владимир Жириновский Instagram.com/zhirinovskiy

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«Ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Многие жители страны запомнят его не только как яркого политика, но прежде всего — как энергичного человека, который всегда оставался неравнодушным к происходящему. Светлая память. Соболезнования родным и близким», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский.