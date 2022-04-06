Чита, 6 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского краяАлександр Осипов выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского. В его обращении, опубликованном на странице «Вконтакте», частности, говорится:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

«С большой печалью мы приняли новость о том, что от нас ушёл Владимир Жириновский — один из самых опытных политиков и ярких ораторов нашей страны. Мы всегда высоко ценили его личные качества, прямоту и откровенность, бескомпромиссную позицию в отстаивании интересов русского народа. С Владимиром Вольфовичем у нас были великолепные личные отношения, он во всём всегда помогал Забайкальскому краю, руководству региона, губернатору. Я уверен, что сотрудничество продолжится с партией ЛДПР и её избирателями. Светлая память».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР скончался 6 апреля апреля 2022 года на 76-м году жизни. Длительное время он лечился от последствий коронавируса.

Читайте также: Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский