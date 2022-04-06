Луганск, 6 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив десять снарядов калибра 152 мм. Об этом 6 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате обстрела н. п. Донецкий разрушено и повреждено 2 жилых дома», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 апреля украинские боевики ночью 6 апреля выпустили по Донецку ракету из РСЗО «Ураган».

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