Посёлок городского типа Погар, Брянская область, 6 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В 2022 году начнётся реконструкция автовокзала в Погаре Брянской области, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе правительства региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Ремонт

На объекте планируется масштабная работа — подрядчик отремонтирует отопительную систему, обновит электрику, заменит окна, полы и кровлю. Новую отделку получат фасад и внутренние помещения. Для реконструкции уже подготовлен проект, определены необходимые работы и их стоимость.

Автовокзалы в райцентрах обновят по всей области, власти также выделяют средства на покупку автобусов для перевозки пассажиров.