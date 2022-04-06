Bloomberg: США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20
Вашингтон, 6 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Американские чиновники якобы пытались убедить власти Индонезии не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или по меньшей мере осудить его действия на Украине», — пишет агентство.
Индонезия как председатель G20 в 2022 году приняла решение пригласить все страны «Большой двадцатки», включая Россию, принять участие в саммите, который пройдет на Бали в ноябре.
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