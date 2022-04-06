Вологда, 6 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. На Вологодчине ввели единовременную выплату в 1 миллион рублей родственникам погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Олег Кувшинников.

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«С этой инициативой ко мне обратился Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. Предложения омбудсмена поддержал», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны подтвердило гибель 1351 военнослужащего РФ в ходе спецоперации на Украине.