На Вологодчине семьи погибших в ходе спецоперации получат по 1 млн рублей
Вологда, 6 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. На Вологодчине ввели единовременную выплату в 1 миллион рублей родственникам погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Олег Кувшинников.
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«С этой инициативой ко мне обратился Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. Предложения омбудсмена поддержал», — сообщил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны подтвердило гибель 1351 военнослужащего РФ в ходе спецоперации на Украине.