Эр-Рияд, 6 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Служба пограничной охраны Саудовской Аравии провела масштабную операцию по защите морских и сухопутных границ страны, в результате которой была вскрыта сеть контрабанды оружия и наркотиков. Об этом 6 апреля сообщает официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя ведомства полковника Мисфира аль-Кархани.

Mod.gov.sa Военнослужащий Саудовской Аравии

По его словам, операция прошла в провинциях Наджран, Джизан, Асир и Мекка. В результате действий пограничников по подозрению в контрабанде были задержаны 50 человек из шести стран.

«Арестовали 50 подозреваемых: граждан Саудовской Аравии, а также Эфиопии, Бангладеш, Йемена, Сомали и Индии», — отметил он.

По его словам, всего было изъято 279 010 таблеток с наркотическом веществом, 330 кг наркотиков и др.