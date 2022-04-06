Иркутск, 6 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В своём телеграм канале 6 апреля он написал:

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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»Ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Можно по-разному относиться к яркому и порой эпатажному политику. Но нельзя не признать его острый ум, профессионализм, глубокое знание истории и невероятную политическую харизму. Выражаю искреннее соболезнования родным и близким политикам, всем соратникам и последователям Владимира Вольфовича».

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. В последнее время находился в больнице, борясь с последствиями COVID-19.

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