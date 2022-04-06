Москва, 6 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем ситуацию на Украине и поздравил коллегу с победой на выборах, сообщает 6 апреля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Вучич

Путин поздравил как самого Вучича, убедительно победившего на президентских выборах 3 апреля, так и возглавляемую им Сербскую прогрессивной партии с успехом на внеочередных парламентских выборах.

Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнёрства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики.

Путин и Вучич обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике, включая ситуацию в Косово, кроме того, президент России информировал коллегу о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями.