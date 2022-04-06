Москва, 6 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Оснований для реального дефолта в России нет, он может быть создан западными странами искусственно, заявил 6 апреля пресс-секретарь российского лидера ДмитрийПесков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов. Однако значительная сумма российских резервов заблокирована в зарубежных странах, поэтому, если «эта блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях».

«Если это невозможно, ну теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация. Но это чисто искусственная дефолтная ситуация», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома ДженПсаки заявила, что власти США хотят заставить Россию выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у страны валютных резервов.

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