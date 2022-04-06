Красногорск, 6 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 117 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 6 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 164 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 1 018 человек выздоровели после COVID-19.