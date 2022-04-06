Салехард, 6 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Так называемое «антисанкционное» меню запустил в одном из кафе Салехарда местный предприниматель Руслан Байрамов, сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Кафе «Греко». 1976

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Все блюда в новом меню указанного заведения общественного питания готовятся только из отечественных продуктов, которые доступны в каждом магазине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие по производству детской одежды из Костромы «ОРБИ» на фоне антироссийских санкций расширяет ассортимент выпускаемой продукции и увеличивает ее производство.