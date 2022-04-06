Красноярск, 6 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 189 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 360 728. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в федеральном оперштабе.

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За сутки в крае выздоровел 171 ковид-пациент, госпитализация потребовалась 98 заболевшим. Общее число выздоровевших в регионе на сегодня — 346 773 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Красноярском крае выявили 194 носителя коронавируса, выздоровели 170 человек.