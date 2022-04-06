Красногорск, 6 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1 018 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 6 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 933 988 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 962 396.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 6 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 12 человек.